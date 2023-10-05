Mujer embarazada descubre infidelidad por el robo de su celular

En algunas ocasiones, la vida puede sorprendernos de buena o de mala manera, pues muchas personas han mencionado que todo tiene una razón de ser. Esta situación, la vivió una joven que tuvo una desagradable sorpresa estando embarazada.

Por medio de la plataforma de Tik Tok, se dio a conocer el caso de Andrea Ávila, una mujer que estaba viviendo de lo más normal, hasta que un ladrón por accidente destapó la infidelidad de su novio.

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¿Cómo descubrió la infidelidad de su pareja?

Todo comenzó cuando, el ladrón robó el celular de la pareja de Andrea, como era de esperarse, la joven se mostró muy preocupada por esta situación y decidió ponerse en contacto para tratar de recuperar el equipo. Para sorpresa de la chica, el amante de lo ajeno, tomó la decisión de revelar el secreto de su novio.

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Tras estas palabras, el ladrón decidió mandarle capturas de pantalla de las comprometedoras conversaciones, dejando al descubierto la infidelidad de Carlos, situación que ha dejado a la joven con el corazón destrozado.

Sin embargo, las cosas no acabaron en ese momento, pues el ladrón, quien se identificó como Adrián, reveló a la joven que su pareja estaba comprometido con otra mujer y tenía dos hijos.

Si me hubieran dicho que al embarazarme, me demostrarías tu verdadero yo, jamás te hubiera elegido como el padre de mi bebé. Te amo, mi frijolito, y perdóname por el padre que elegí para ti

La complicada situación de la joven y el mensaje que colocó en las redes sociales, causó una reacción en cadena entre los usuarios de la plataforma, donde compartió el video.

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