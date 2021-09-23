¿Cómo supera cada signo del Zodiaco una crisis de pareja?

La astrología dicta a cada signo del Zodiaco cómo reaccionar ante una crisis de pareja y puede ser clave para superar las dificultades de la mejor manera posible. A continuación la información respecto a todos ellos.

Aries

Este signo está solo para liberar todas las emociones, luego debe ser sincero para poder avanzar, ya que la honestidad es la base de toda relación, según La Opinión.

Tauro

Enfrenta las crisis de frente y sin esconderse, así que siempre recordará los mejores momentos que han vivido juntos para tratar de sanar las heridas.

Géminis

Su forma de resolver es alejándose de la rutina, tanto que un viaje hará que vea los problemas desde otra perspectiva y de manera positiva para dar soluciones.

Cáncer

Le cuesta trabajo perdonar, para ello necesita sentirse amado. Como factor extra, el tener intimidad podría funcionarle bien para disipar dudas.

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Leo

Es impulsivo y así reacciona ante las crisis de pareja. Necesita alejarse para calmar su ímpetu para reflexionar mejor estando solo.

Virgo

Es muy crítico y desgasta la relación. Si hay crisis, unas rutinas de ejercicio en pareja o caminatas juntos pueden ayudar a solucionar el problema.

Libra

Los regalos sencillos que simbolicen su amor, como una fotografía, un recuerdo o lo que sea que demuestre que le dan importancia.

Escorpio

Este signo emplea el sexo para sentir la conexión a través del placer y así resuleve sus conflictos amorosos en un dos por tres.

Sagitario

Este signo tiene problemas si se quiere algo serio con él, pero le hace falta confiar en su corazón y dejar que el amor florezca.

Capricornio

Al cotrario de Sagitario, solo se involucra en relaciones de pareja que tienen futuro porque comparten un mismo objetivo y, la sinceridad, le ayuda a solucionar conflictos.

Acuario

Cuando ve la más mínima señal de problemas prefiere dejar la relación, solo resolverá las cosas con alguien que de verdad le importe.

Piscis

Para este signo es muy difícil las crisis solo, necesitará ayuda profesional o la colaboración de su pareja para no tener miedos e inseguridades.

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