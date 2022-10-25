VIDEO: Mujer se prendió fuego porque su esposo no le perdonó su infidelidad.

Cuando hablamos de toxicidad, existen parejas que llevan esta situación al límite, provocando situaciones que no solo hacen daño psicológico, sino que puede llegar a provocar un daño físico que puede ocasionar la muerte en algunas situaciones.

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Tal es el caso de una mujer en Brasil que decidió enviar un contundente mensaje a su marido el cual no le perdonó que le haya sido infiel, ya que el hombre la cachó con su amante.

Por medio de un video que publicó en las redes sociales, la mujer grabó un "último mensaje" antes de tomar la fuerte decisión de prenderse fuego.

Esta complicada y preocupante situación, sucedió en la ciudad de Vitória en el estado de Espírito Santo en Brasil, lugar donde vivía con su esposo, pero el amor se terminó cuando este descubrió la infidelidad.

La polémica decisión de una mujer infiel.

Luego de darse cuenta de la situación, el hombre decidió concluir la relación y separarse de su pareja, aunque no pensó en lo que sucedería después pues la mujer cayó en una profunda depresión al grado de querer atentar en contra de su vida.

Voy a quemarme hasta la muerte. Adiós

Estas fueron sus últimas palabras antes de bañarse en alcohol y tomar la fuerte decisión de prenderse fuego y grabar todo en video.

A pesar de lo fuerte de las imágenes en el video, muchas personas lo pusieron en duda, porque aparece otro donde se muestra una figura en llamas en la calle. El video ya es de hace tiempo, pero se volvió viral de nueva cuenta en redes sociales.

Mujer se baña en gasolina y se prende fuego en #Brasil



Le fue infiel a su esposo, se prendió fuego porque este no la perdonó, luego de que la descubriera, la víctima salió corriendo a la calle, envuelta en llamas y gritando que le perdonen.#AhoraYaLoSabes #JohnnyMartinez pic.twitter.com/rTok8Nttvg — Johnny Martinez (Juan Francisco Martinez R:.) (@johnnymtz800) July 12, 2021

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Sin embargo, de acuerdo con el medio local Redação MT, la mujer fue auxiliada por sus familiares antes de que lograra prenderse fuego por completo y fue llevada a una clínica para recibir atención, hasta el momento no hay información sobre su estado de salud.

