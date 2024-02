Muere la cantante Cat Janice, quien se hizo famosa por componerle una canción a su hijo

El mundo de la música y las redes sociales se encuentran de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de Cat Janice, cantautora que se hiciera viral en TikTok por componerle una canción a su hijo.

¿De qué murió Cat Janice? Fue a través de Instagram, donde su hermano Cubby compartió la lamentable noticia y lamentó la partida de su hermana. Así mismo, explicó que la cantante murió debido al cáncer terminal que padecía.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. [VIDEO] El actor y también cantante de 27 años, Julián Figueroa, falleció este domingo a causa de un infarto agudo al miocardio.

“Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial. Estamos eternamente agradecidos por el derramamiento de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses”, versa parte del mensaje que compartió Cubby.

Te puede interesar: Asesinan a tres integrantes de Los Rivales del Norte

“Gato vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en la paz de saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias. Esta página será conmemorada por el hermano de Cat, @the_last_cubby. También gestionará todas las operaciones que rodean la música, mercancía y relaciona públicas de Cat. A petición de Cat, hay algo más de arte que ella quiere compartir también. Todo a su debido tiempo”, añadió.

Cabe mencionar que Cat Janice murió la madrugada del 28 de febrero a los 31 años de edad después de una larga lucha contra el cáncer terminal que padecía.

También te puede interesar: Encuentran muerto a influencer desaparecido en Navidad

¿Quién fue Cat Janice?

Cat Janice era originaria de Washington, tenía 31 años y alcanzó la fama gracias a las redes sociales, donde varios de sus temas se viralizaron. Catherine inició su carrera musical hace casi una década; sin embargo, su vida dio un giro inesperado en 2022 cuando le detectaron un bulto en el cuello que resultó ser un tumor maligno.

Ese mismo año le diagnosticaron sarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que aparece en los huesos y tejidos como la grasa y los músculos. Desde entonces se sometió a diversas quimioterapias y radioterapias; hasta que logró vencer a la enfermedad.

Desgraciadamente, a inicios del 2024 le regresó el cáncer, pero esta vez mucho más agresivo, por lo que fue internada en un centro de cuidados paliativos. Ante el nada esperanzador escenario decidió transferir todas sus canciones a su hijo, con la intención de que todas las ganancias fueran para él.

Te puede interesar: Matan a querido influencer en Puebla tras salir de un bar

¿Cuál fue la canción que le compuso a su hijo?

Cat Janice se hizo viral en TikTok gracias a su canción “Dance You Outta My Head”, debido a la emotiva historia que existe detrás, pero también porque le pidió a sus seguidores que reprodujeran el sencillo, ya que estaba perdiendo la batalla contra el cáncer y las ganancias de su música pasarían a manos de su hijo.

“Hola chicos. Tengo la mala noticia de que el cáncer ha ganado. He luchado duro, pero los sarcomas son demasiado difíciles. He dejado toda mi música para mi hijo. Y yo quería sacar una canción más para mi cumpleaños. ¡Quiero que mi última canción traiga alegría y diversión! Es todo lo que siempre he querido durante mi batalla contra el cáncer”, publicó en TikTok.

#songwriter ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice @cat.janice Thank you for loving me. Im praying a miracle makes me through this but I think im being called Home. My last joy would be if you pre saved my song “Dance You Outta My Head” in my bio and streamed it because all proceeds go straight to my 7 year old boy im leaving behind. Please please share this, I need to leave this with him. If there is anything you need to know, is that the only opinion of yourself is your opinion. Love yourself and be gentle with others. I hope to make it through this but if not, to all a good night. #cancer

“Desearía poder decirte estas palabras, pero el cáncer de pulmón me ha robado la voz. Así que todo lo que pido es el favor de guardar y reproducir mi canción final que está en mi biografía. Gracias por su amor y rezo para que les encante la canción. Nos vemos en el cielo”, finalizó.