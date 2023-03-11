Myriam Montemayor pidió medidas de protección por peleas con Toñita.

Luego de ser las protagonistas de varios desacuerdos en las redes sociales, la tarde de este viernes Myriam Montemayor compartió un comunicado en donde reveló que pidió medidas de protección por los constantes ataques de Toñita.

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De acuerdo con lo publicado por Myriam, desde hace varios años ha sido víctima de violencia por parte de su excompañera y colega de profesión, por lo que decidió llevar la situación al terreno de lo legal para evitar que las cosas lleguen a otro nivel.

Debido a las constantes declaraciones sin verdad ni fundamento, desde hace 6 años, así como en fechas recientes y ataques que se traducen en violencia, los cuales derivaron en amenazas directas hacia mi persona, me vi en la necesidad de solicitar las medidas de protección ante un Juez, apegado a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia...

¿Cuáles son las prohibiciones para Toñita?

Con la nueva solicitud que ha hecho Myriam Montemayor, quien fuera su excompañera en La Academia, Toñita ya no podrá molestarla por ningún medio, de lo contrario tendría que enfrentar consecuencias legales y medidas mucho más fuertes en su contra.

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La Prohibición a la C. Antonia Salazar (Toña) de realizar conductas de intimidación y molestia a mi persona, esto por cualquier medio o interpósita persona, medidas que se me otorgaron con el carácter de permanente. Se ordenó hacer del conocimiento la antes mencionada con el apercibimiento que, para en caso de incumplir con las medidas de protección decretadas, con independencia de la posible responsabilidad penal que pudiera seguir

Recordemos que, desde hace algunos meses las cantantes se han visto involucradas en varios rumores que no han beneficiado a ninguna de las involucradas, por lo que Myriam ha llevado las cosas al siguiente nivel para evitar más conflictos.

