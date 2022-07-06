Nace bebé con cuatro brazos y cuatro piernas en la India. (FOTO)

En las últimas horas se dio a conocer una noticia que paralizó al mundo después de que en la India naciera un bebé con 4 brazos y cuatro piernas, hecho que algunos catalogaron como un milagro de la naturaleza, incluso algunos lo compararon con una reencarnación de Dios.

Vuela alto, Fernando del Solar. | Capítulo del 01 de julio de 2022 | Al Extremo

El hecho tuvo lugar el fin de semana pasado en el Centro de Salud Comunitario Shahabad, en Hardoi, al norte de la India, según informaron medios locales.

Médicos informaron a los familiares que el bebé goza de buena salud, tras darse a conocer el nacimiento, lugareños acudieron al nosocomio para ver al que consideran un “milagro de la naturaleza” y una reencarnación de Dios.

En fotos y videos que circulan en redes se observa al bebé con lo que parece ser un par adicional de brazos y piernas adheridos a su estómago, que bien podría tratarse de un caso de polimelia, un defecto congénito que provoca que el recién nacido tenga más extremidades de las habituales.

Medios de la #India reportaron que nació un #bebé con cuatro brazos y cuatro piernas lo cual generó asombro entre las personas que habitan en la zona y lo catalogaron al infante como un “dios reencarnado”.



El infante nació con un peso de 2 kilos 900 gramos pic.twitter.com/Xq7AyE036X — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) July 6, 2022

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¿Cuál es el estado de salud del bebé? Como mencionamos en el párrafo anterior, los doctores informaron que la madre (Kareena) y el menor gozan de buena salud, pese a la extraña condición del pequeño cuyo nombre no ha sido revelado pesó 2,9 kilogramos.

Por esta razón lo comparan con una reencarnación de Dios

En la India existen diversos dioses; sin embargo, uno de los más famosos y que cuentan con más extremidades de las normales es Vishnu, el cual tiene cuatro brazos y su piel es de color azul.

También hay quienes sugieren que el pequeño podría tratarse de una reencarnación de Lakshmi, la diosa hindú de la riqueza, la fortuna, el poder, la belleza, la fertilidad y la prosperidad, que también posee múltiples extremidades.

No es el primer caso de un bebé que nace con más extremidades

A inicios de 2022 nació otro bebé con cuatro brazos y piernas en la India, este hecho tuvo lugar en el Hospital Sadar el pasado 17 de enero.

