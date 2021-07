¿Quién es Naim Darrechi y por qué lo critican en redes sociales?

Lo que sucede en las redes sociales muchas veces trasciende a otros espacios y las polémicas llegan a los medios de comunicación. Este es el caso del influencer Naim Darrechi, quien está en el ojo del huracán por sus declaraciones machistas y misóginas.

Darrechi es hoy el creador de contenidos para TikTok con más seguidores en España, cuenta con 26 millones de personas que lo siguen. Entre sus declaraciones más polémicas, se encuentra una en la que dijo que él eyacula dentro de sus parejas, sin su consentimiento, ya que asegura que es estéril.

El influencer realizó una entrevista con el youtuber “Mostopapi” en donde afirmó que nunca utiliza preservativo: “Un día pensé que era raro que no dejara a ninguna chica embarazada durante todo este tiempo. Voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema.”

Te puede interesar: Nath Campos regresa a YouTube tras caso de abuso sexual. (VIDEO)

Además, el tiktoker trató de desmentir una denuncia por violación de una de sus exparejas, pero solo empeoró la situación. “Habíamos discutido y estábamos mal. A las dos semanas me encuentro que hay una denuncia por maltrato y violación. Te rompí un móvil, es verdad. Te habré empujado como todas las parejas, pero no te he puesto la mano encima”, respondió.

Naim Darrechi explicando que engaña a las mujeres a las que se folla diciéndoles q esta operado o q es estéril y que se corre dentro sin el permiso de ellas. Y encima está en contra del aborto legal y gratuito jajajajaj esto es de coña tío. — Lorena (@lomg33) July 11, 2021

Luego de que se hicieran públicas estas declaraciones, el Gobierno de España ha anunciado que iniciará una investigación contra el influencer para indagar si ha cometido algún delito.

También te puede interesar: Lizbeth Rodríguez responde a posible demanda de influencer.