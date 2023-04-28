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FOTOS | ¿Cuál roja logrará llegar a la final, Mati, Natali o ambas?

La final de Exatlón México está cada vez más cerca y las mujeres rojas están demostrando estar fuertes para enfrentarla. ¿Lo lograrán? Te contamos sobre Mati y Nataly.

Por: Ana Patricia Pérez

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Nataly riendo.jpg
Nataly vacaciones.jpg
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Nataly foto en el espejo.jpg
Nataly festejo.jpg
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Mati con gorra (2).jpg
Mati casa.jpg
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