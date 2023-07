Nath Campos rompe el silencio sobre la denuncia contra Rix

Nath Campos rompió el silencio y habló por vez primera sobre cómo vivió el escándalo mediático a raíz de la denuncia por abuso sexual que en 2021 llevó a la cárcel al youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, quien logró quedar en libertad condicional bajo fianza.

Los hechos ocurrieron en 2019 cuando al término de una fiesta él la llevó a su departamento y ahí perpetró el abuso. Nath reconoce que el proceso que detonó su denuncia no solo fue tortuoso sino que le cambió la vida.

Te puede interesar: Anna Ferro niega haber lastimado a los hijos de Ingrid Coronado

Nath Campos finalmente rompe el silencio de la denuncia contra Rix.

¿Qué dijo Nath Campos al respecto?

Nath Campos declaró ante los medios, entre ellos Ventaneando, que “sabía que iba a cambiar, pues mi vida y la manera en que estaba llevando todas estas cosas, porque sabía que tenía un mensaje que quería dar, que al final esa fue como la razón de todo; sin embargo, yo no sé si hoy, después de años de haber hecho lo que hice, me atrevería a decir que es muy fácil decirle a la gente ‘¿por qué no vas y haces esta denuncia?’. Es un proceso súper difícil y súper complicado en México y Latinoamérica”.

También te puede interesar:Maribel Guardia descarta que cenizas de Julián Figueroa estén en Juliantla

¿Cuál fue su experiencia a raíz de la denuncia?

Nath Campos declaró que su experiencia tras haber denunciado a Rix, fue “horrible y también fue un proceso que englobó muchísimas cosas, uno; que tuve acceso en muchísimo tiempo a terapia, hubo un momento en que mi círculo cercano no estaba de acuerdo con esto, hubo un proceso laboral a lo largo de esto, hubo tema de años también, pero también un tema de reforzarme en amistades, en cambiar la página, en ver otros testimonios, en ir a marchas”.

¿Qué proyectos tiene en puerta Nath Campos? A raíz de este episodio, Nath Campos iniciará un nuevo proyecto que ayudará a que más mujeres tengan el valor de denunciar a sus agresores.

Te puede interesar: Luz Blanchet nos contó todo de su nuevo romance con Lorenzo Lazo.

“Voy a dedicarme a full, le estoy poniendo todo mi esfuerzo y estoy haciendo un grupo de mujeres muy chin… para backupearlo, se va a poder ver en muchísimas formas de consumo, lo van a poder ver en mis plataformas, en mis redes sociales igual, va a ser como una especie de programa. Creo que engloba eso en gran parte”, añadió.

Nath Campos fungió como madrina de la nueva temporada de “Toc Toc”, la cual es protagonizada por su amigo Leo Bono, hijo del actor César Bono.