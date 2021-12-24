Estos son los mejores memes para compartir por WhatsApp en Navidad.

La Navidad es una de las tradiciones más especiales del año, donde las familias se reúnen para vivir una velada mágica y llena de amor.

Un día para llegar a Navidad sin covid. pic.twitter.com/sD11bMObCZ — Nico (@_NicoDelRojo) December 23, 2021

Sin embargo, esta celebración también está llena de alegría y mucho sentido del humor por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes llegan al último mes del año con divertidos memes.

En este año 2021, millones de internautas acapararon todas las plataformas digitales para publicar los memes más creativos, relacionados a las tradicionales fiestas decembrinas y hasta la pelea por los terrenos de los abuelitos.

No te olvides de compartir los mejores memes con tus amigos, familiares y seres queridos a través de WhatsApp. Esta Navidad también puedes sacarles una sonrisa de oreja a oreja a todas tus personas favoritas.

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La Navidad está llena de emotivas tradiciones

La Navidad es la época para celebrar la llegada del niño Dios; sin embargo, se tienen emblemáticas tradiciones como cenar en familia, cantar villancicos, realizar rezos, compartir regalos y arrullar al niño Dios a la media noche.

En México se tiene otro de los ritos más importantes que consiste en romper una piñata llena de dulces y frutas. Es una de las tradiciones más gustadas entre los niños y niñas que esperan ansiosos a jugar con sus familiares.

Los picos de la piñata simbolizan los siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, por lo que romperla significa acabar con estos males.

Los dulces y la fruta representan las bendiciones que la humanidad recibe en estas tradicionales fechas decembrinas.

La Navidad está llena de deliciosos platillos

La Navidad también es una época para degustar comida típica a la temporada decembrina como pavo, ensalada de manzana, espagueti y hasta vino.

Sin embargo, también existe el típico ponche navideño que consta de ingredientes como manzanas, tejocotes, cañas, tamarindo, flor de jamaica, canela, piloncillo y más.

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Cuando tus tíos se empiezan a pelear por los terrenos en plena cena de navidad: pic.twitter.com/BFKemU2nav — Karla (@vetealvgress) December 23, 2021