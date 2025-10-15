VIDEO: Amor de hermanos; niña le salva la vida a su hermano quien estaba a punto de asfixiarse en un brincolín

El amor de hermanos es uno de los más fuertes del mundo y así se comprobó hace unos días un video que se está haciendo viral donde se muestra a una niña quien se encontraba jugando con su hermano menor en un brincolín y esta lo salva de morir asfixiado.

Este fuerte episodio ocurrió a principios de octubre en la ciudad de Lavon, Texas, Estados Unidos, donde de acuerdo con medios locales y un informe de la policía detallaron el momento en que la menor salvó a su hermano.

¿Cómo salvó una niña a su hermano menor?

De acuerdo al comunicado del Departamento de Policía de Lavon, una pequeña de 10 años de nombre Leah se encontraba jugando en el patio de su casa con su hermano Logan, de 7 años.

Dentro de estas actividades típicas de niños, ambos encendieron una cámara y documentaron todo lo que hacían, donde se logró ver a ambos subiendo a un trampolín para posteriormente comer dulces y saltar, lo que resultó en una combinación muy peligrosa.

En cuestión de unos segundos, Logan luce inquieto y sin saber qué hacer luego de que el dulce le impidiera respirar, a lo que su hermana comenzó a golpear su espalda, tras no tener éxito, es que decidió abrazarlo por el estómago para que el diafragma hiciera presión y que así éste pudiera escupir el comestible.

Todo esto quedó grabado y posteriormente fue subido a redes, donde se ha destacado la pronta reacción de la niña y los conocimientos que tenía qué hacer en esa situación.

¿Qué hacer si observo que alguien se está asfixiando con comida?