Así se defendió Cazzu de las acusaciones de Christian Nodal

Christian Nodal ha dado mucho de que hablar, en especial al publicar un comunicado de su equipo legal, donde anuncian que el artista mexicano ha cumplido con todas sus obligaciones hacia su hija Inti, desmintiendo todos los comentarios que ha realizado Cazzu.

Al poco tiempo de dichas declaraciones, la cantante se ha mantenido activa en sus redes sociales. Es así que te detallaremos si la reconocida artista ya mencionó o comentó al respecto de las declaraciones de su expareja.

¿Cazzu ya comentó algo al respecto?

En las redes sociales de Cazzu, podemos ver en sus historias y publicaciones, que ha subido varias fotos de su presentación del martes 14 de octubre, que realizó en el Auditorio Nacional, presentando todo el performance que hizo frente a sus miles de fanáticos.

Por otra parte, dejó un video musical, dejando en claro que se acercaba un importante estreno del video musical de la canción ‘Balada Malvada’ para el 16 de octubre, un anuncio emocionante que sorprendió a sus seguidores que se mantienen al tanto de sus actividades.

Sin embargo, la cantante no ha hablado sobre los comentarios que hizo el equipo legal de Christian Nodal sobre sus obligaciones económicas con su hija. Por ahora, la artista se encuentra enfocada en sus siguientes presentaciones en México.

¿Qué comentó Christian Nodal sobre Cazzu?

El equipo legal de Christian Nodal, publicó un importante comunicado, en el que detallan que el cantante mexicano ha cumplido formalmente sus obligaciones económicas al pagar una pensión, y que no se le ha negado ningún permiso a la menor para que haga viajes internacionales.

Declaraciones en las que desmentía todos los comentarios que realizó Cazzu sobre el padre de Inti, provocando que los internautas tacharan al artista mexicano por ser una persona desobligada ante las necesidades de su hija.

Dentro del importante comunicado, se menciona que se tiene la principal intención de comenzar el proceso legal para que la pequeña tenga la nacionalidad y el pasaporte mexicano. Un documento que a todos sorprendió, dando a conocer la situación legal que se vive entre los artistas y su hija.