Joven no paró de llorar después de chocar contra un camión; no supo cambiar la llanta: VIDEO

Esta joven vivió una experiencia que para muchos es traumática, pues no es sencillo enfrentar un choque. Sin embargo, su narración tan sincera se viralizó en internet y las personas reaccionaron de diferentes maneras. Por ello, este video cuenta cómo la presión puede ser asfixiante al momento de chocar pero incluso hubo ayuda de otras personas que ni siquiera estuvieron involucradas en el percance.

¿Cómo vivió esta joven el chocar por primera vez?

En estos momentos ya cuenta con 6 millones de visualizaciones el video que esta joven grabó para narrar cómo vivió su primer choque. Y es que se percibe una honestidad total al comunicarle a la cámara su experiencia, donde indica que con la intención de no pegarle a un carro terminó golpeando a un camión de refrescos.

En esta pieza ella argumenta que pensó que sí pasaba y por eso destrozó la facia de su auto, mientras que a la maquinaria del camión no le pasó nada. Por ello, dado que se trató de un impacto importante, su llanta también salió lastimada y tuvo que cambiarla… pero eso solo le provocó lágrimas.

Al no saber cómo realizar el cambio, estresada, llorando y en llamada con su novio, llegó a su auxilio un hombre que pasaba por ahí. Este le ayudó al verla en verdaderos aprietos. Por ello, en la misma historia le agradeció al indicar que aunque no tenía por qué hacerlo, eso la salvó de un momento de alta tensión.

¿Por qué esta experiencia al chocar se hizo tan viral en redes?

Un asunto característico de este accidente de la joven es que lo narra totalmente fuera de control y llorando por enfrentarse a una situación así. Por ello, las redes sociales han hecho eco del testimonio de Lorena, que incluso ha reaccionado a las noticias donde han contado su historia y sabiendo que incluso la marca de refrescos ya le comentó uno de sus videos.