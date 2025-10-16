¡Épico! Así fue como La Bea cantó a Shakira en la regadera de La Granja VIP y se volvió viral

La Bea hizo reír a más de una persona este miércoles 15 de octubre en La Granja VIP , cuando arrancó sus actividades con un divertido momento en la regadera de los peones que de inmediato desató toda clase de reacciones en redes sociales... ¡cantó canciones de Shakira mientras se bañaba y aún no lo superamos!

¿Cómo fue el momento más viral de La Bea en la regadera de La Granja VIP?

Este martes, antes del Duelo que dejó a Alfredo Adame como el segundo nominado de la semana junto con César Doroteo , La Bea protagonizó uno de los momentos más icónicos de La Granja VIP cuando le pidió a Lola Cortés que la criticara al más puro estilo de La Academia.

Las opiniones de la “Jueza de Hierro” fueron duras y dejaron a Teo, su acompañante, con la boca abierta, sobre todo porque Lola Cortés le dijo a La Bea de forma directa que desafinaba mucho y aparte... ¡no sabía bailar cumbias!

La bea cantando shakira mientras se baña, jajajaja lpm #LaGranjaVIP pic.twitter.com/fm6S2e26I8 — Julián 🐐 (@JuliGoonz) October 15, 2025

Afortunadamente para los amantes del chismecito y los momentos divertidos, La Bea no se desanimó por estas críticas y ahora volvió a la carga cuando, en pleno duchazo, se animó a cantar dos canciones de Shakira con toda la actitud.

El video de La Bea cantando las piezas clásicas de Shakira “Inevitable” y “Te felicito” mientras se lava el cabello conquistó a los internautas que aplaudieron su carisma y su facilidad para conquistar al público: ¡la celebridad entró a La Granja VIP sin muchas expectativas, pero ya nos regaló varios momentos virales que la colocaron en sólo 3 días como una de las favoritas para ganar!

Su entrañable conexión con Alfredo Adame , un incidente que La Bea tuvo con una vaca que ¡la orinó! mientras la ordeñaba y su forma de decir las cosas de una forma tan única colocaron a la comediante en boca de todos... ¡y aún hay más sorpresas!

Durmiendo en paja, miada por una vaca, bailando pa no sentir el frio y dando un chingo de contenido, nada que ver con los vatos con fans chillonas porque a los nenes no les daban más comida, Bea es la mamada me cae 🤣🤣🤣🤣#LaGranjaVIP pic.twitter.com/lf511Ixmwo — Jody🌿 (@JodyAndTheDevil) October 14, 2025

La noche de este miércoles 15 de octubre tendrá lugar La Asamblea de La Granja VIP , un evento en el que además de que las celebridades van a decirse sus verdades cara a cara conoceremos a los concursantes que se unirán a Alfredo Adame y César Doroteo en la zona de riesgo, ¡qué nervios!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: