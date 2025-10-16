Mexicano humilla a ladrón que lo quiso asaltar en Europa: VIDEO

Reza el viejo dicho que en todos lados se cuecen habas, situación que se ejemplificó con la experiencia vivida por este joven mexicano. Él se encontraba disfrutando de sus vacaciones y fue víctima de un intento de asalto, pues el autor de dicha acción terminó humillado por el turista extranjero. Él mismo narró la historia en su TikTok, el cual ha ganado bastante viralidad en las horas recientes.

¿Qué pasó en el intento de asalto del joven mexicano?

Este joven de Ciudad Juárez indicó de manera muy entretenida el momento tan particular que vivió en Europa mientras se encontraba de viaje con sus amigos. En la narración realizada en un clásico story time de TikTok, indicó que estaban en un restaurante degustando una nieve, cuando una persona se acercó para intentar perpetuar el asalto.

En ese sentido, indicó que ya le habían advertido de no llevar cartera o no hacerlo de manera tan desprotegida, razón por la cual llevaba una cangurera. En ese sentido, el asaltante justamente trató de arrebatarle su mochila, pero el mexicano se defendió oponiéndose y protegiendo el lugar donde traía sus cosas.

Afortunadamente no pasó a mayores y al ver frustrada su intención de robo, el sujeto se fue corriendo del lugar.

¿No hubo heridos en el intento de asalto hacia el joven mexicano?

Precisamente la anécdota gira en torno a que el asalto del sujeto en Roma, Italia, sucedió sin ningún tipo de malicia. Sus amigas y el amigo que le acompañaban esperaron que hubiera violencia o incluso algún arma de por medio, pero lo único que intentó el hombre fue arrebatarle la ya mencionada cangurera. Pero hasta ahí, pues en el contexto nacional eso no se hubiera concretado de manera tan sana.

Incluso en tono humorístico él dijo que quería vivir la experiencia completa de un asalto, que faltó la amenaza o algún arma que les hiciera sentir peligro. Pero afortunadamente todo quedó en una divertida situación, que aunque sí causó estrés, no arruinó la visita al país de Europa.