“Fue mi primera impresión de ti” ¡Sergio Mayer Mori nomina directamente a Manola Díez en La Granja VIP!

Sergio Mayer Mori tuvo una plática frente a frente con Manola Díez, y queriendo dejar las cosas claras le confesó que no tuvo una muy buena primera impresión de ella después de haberla visto pelearse desde el DÍA UNO en La Granja VIP, “oye quiero hablar contigo” le dijo el Capataz. Ambos se sentaron y Sergio muy honestamente le confesó que solo conocía a Fabiola Campomanes, y quiso darle contexto de lo que le iba a decir.

“Me he reflejado mucho en ti, en que a pesar de que a veces tomas decisiones o tienes reacciones que no son las mejores, tú quieres mejorarte, quieres la mejor versión de ti”, comentarios con los que Manola Díez estuvo muy agradecida “te agradezco que te tomes tu tiempo, que vengas y me lo digas en la cara”, pero Sergio Mayer Mori continuó: “el primer día no me quedó duda, dije por supuesto la nomino porque yo no quiero peleas en la casa”.

Pero El Capataz le dejó en claro que no solo ve eso en ella, que ve que tiene muchas más cualidades en las que además se refleja, “espero de verdad que podamos seguir mucho tiempo más en esta experiencia, pero me preguntaron hace rato que a quién tenía que nominar... Y voy a nominarte a ti”.

La sorpresa de Manola Díez fue evidente, “yo estoy en manos de Dios, en manos del público, fuera de lo que puedas pensar no te voy a decir que me gusta lo que me dijiste, pero se me hace más sincero que me lo digas en la cara”, pues según Manola muchos seguramente ya están haciendo complot a sus espaldas para nominarla más tarde este mismo miércoles.

“Me gusta más esta parte tuya, honesta, soy muy sensible pero no me enojaré contigo, te me haces un gran tipo, sí eres un chavo de paz, y no me voy a justificar de ninguna manera”.

¿Con qué personas se ha peleado Manola Díez en La Granja VIP?

Apenas van 3 días de las celebridades dentro de La Granja VIP, y desde el lunes Manola Díez peleó con Carolina Ross, el martes estuvo discutiendo con Omahi y hoy miércoles le tiró pleito a La Bea, y aunque ella ha dicho que es una persona hipersensible, a muchos, como a Sergio Mayer Mori, no le gusta el conflicto y prefieren nominarla para tener una granja más en paz.