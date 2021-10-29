Julio César Chávez habló de la polémica foto que publicó con Belinda.

En el marco de la conferencia del espectáculo Los Mandamientos del Hombre Ching…, en el que participará Julio César Chávez, rechazó hablar sobre la fotografía al lado de Belinda que compartió en sus redes sociales con el texto que dice “Cuando la convencí que pelara a Nodal”.

Lo van a saber, pero cuando compren su boleto porque los hombres no tenemos memoria

Ya fuera de la conferencia negó que hubiera sido el cupido entre Belinda y Christian Nodal.

Yo no le dije nada a Belinda; es mentira. Esa foto con Belinda fue hace tiempo en Las Vegas, pero no platicamos de Nodal porque no lo conocía. Les mando muchos besos y que sigan con mucho éxito

Además, el boxeador confesó que no ha sido invitado a la boda de Belinda y Nodal.

No me han invitado, ¿por qué tendrían que invitarme?

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Julio César Chávez habla de la pelea con sus hijos

En otros temas y entrevista a parte, el campeón confirmó haberse reconciliado ya con sus hijos.

Estoy bien con mis hijos ahorita; nos peleamos. A veces no estamos de acuerdo en lo que yo hago o en lo que ellos hacen. Como padre trato de corregirlos y gracias a Dios soy un hombre ching… en el sentido de que corrijo a mis hijos con palabras, cariño y amor

Y es que durante la conferencia de prensa, Julio César se retractó de sus declaraciones acerca de que sus hijos estaban en rehabilitación.

Mis hijos estaban bien, yo dije que estaban en un retiro espiritual, pero mucha gente dijo que estaban internados. Como padre y como ser humano, voy a darles otra oportunidad a mis hijos de que recapaciten. Si quieren volver a pelear, yo no puedo negárselos

Al final, confesó cuál es uno de los mandamientos para ser un hombre ching…

Caerse, pero saberse levantar, ¿me entiendes? Como yo lo hice, me caí, pero me levanté. Ese es un mandamiento ching… ¿Cómo le hice? Después se los voy a platicar

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