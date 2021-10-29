Adua Basteri lamenta que Luis Miguel no siga buscando a su mamá.

Adua Basteri no pudo encontrar a Marcela, su sobrina.

Sergio Basteri murió con el dolor de no saber cuál fue el destino final de su hija Marcela Basteri; pero antes de morir le hizo un encargo a su hermana Adua, la tía abuela de Luis Miguel, que ahora desde su casa en Massa, Italia, recuerda la historia a Ventaneando.

Adua recuerda el momento en que su sobrina partió del aeropuerto de Pisa, Italia en el año de 1986 junto con su hijo Sergio para no volver jamás.

Esta es la tercera entrega de la exclusiva que Ventaneando logró con un testigo imprescindible para entender qué pudo haber sido de la madre de Luis Miguel, en contraste con lo que el propio cantante contó en su bioserie.

Mi hermano se volvió hacia mí y me dijo: ‘¡Búscala Adua, búscala!’. Cuando murió sus últimas palabras fueron que buscara a Marcela, que ahora era mi turno, pero yo tengo las manos atadas, ¿cómo lo hago? Me he quedado sola, están todos muertos

Adua se desespera al recordar lo poco que pudo hacer para encontrar a Marcela. En 1996, por ejemplo, recurrió al programa de televisión italiano ¿Quién la ha visto? con el fin de denunciar públicamente la desaparición.

Lo hice por mi hermano. Vi el programa en la televisión y dije: ‘Iré allí y hablaré de tú madre’. Alejandro me dijo: ‘No tía, no lo hagas’

Te puede interesar: Adua Basteri culpa a Luisito Rey de la desaparición de Marcela Basteri.

Adua Basteri admite que nunca se tomó en cuenta su denuncia

Adua es quizás la única familiar de Marcela en Italia que intentó denunciar formalmente la desaparición. Increíblemente, dicha denuncia nunca prosperó.

Pusimos una denuncia, pero, ¿sabes qué me dijeron? Que quizás Marcela se fue a vivir con otra persona. Dije: ‘¿está bromeando? Mi sobrina no está hecha para esas cosas, es una chica seria y reservada. No aceptaron la denuncia

Adua desconoce si Luis Miguel echó mano de los servicios de la Agencia de Inteligencia Israelí para saber qué pasó con su madre, tal y como él mismo lo contó en su serie.

No lo sé… yo lo escucho de ustedes, pero no lo sé

Y no oculta la decepción que le provoca el hecho de que sus sobrinos nunca volvieron a buscarla ni mucho menos le dijeron si sabían algo de Marcela.

Alejandro se fue a Roma… pero no supe nada más. Nunca lo vi… Alejandro le dijo a otra de mis sobrinas ‘Micky no quiere que hable con mi tía’, entonces dejó de hablarme y Sergio también. Estoy realmente sorprendida porque a Sergio lo crié; aún recuerdo cuando lo tomaba de los brazos

También te puede interesar: Ana Victoria revela detalles inéditos de su embarazo.

