Las consecuencias para Ninel Conde por culpa de Larry Ramos.

El representante legal de Cinthia Velarde y Guillermo Carbajal reveló las consecuencias legales que podría tener Ninel Conde en caso de involucrarse en las estafas de Larry Ramos.

Recordemos que el colombiano fue detenido en Estados Unidos por defraudar a múltiples víctimas con 21 millones de pesos por medio de un esquema piramidal de inversiones.

“Puede afectarla a ella, pero no tengo evidencia de que tuvo que ver con él. Yo creo que esto es responsabilidad únicamente para Larry Ramos”, reveló el experto en leyes.

En otros temas, el abogado también confesó que fue injusta la libertad condicional del marido de Ninel Conde.

“La cuestión de que no está preso me molesta y también les molesta a las víctimas, pero eso no quiere decir que no vaya a ir preso. Uno de los requerimientos de la fianza es que debe tener un grillete en el tobillo”, confesó.

En otros temas, el abogado de Cinthia Velarde y Guillermo Carbajal planteó un posible panorama para Larry Ramos.

Si el decide ir a juicio, el caso puede tardar entre cuatro, nueve meses o un año. Tiene que asumir su responsabilidad y declararse culpable. El monto completo de sus estafas son como 21 millones

“Basado en el monto de víctimas y dinero, yo diría que pasaría preso entre 10 o 20 años aquí en los Estados Unidos”, concluyó.

¿Qué le espera a Larry Ramos aún cuando salió de prisión bajo fianza?

Te puede interesar: Asesinan a cantante de corridos, Alex Quintero, durante fiesta.

Ninel Conde se deslinda de las estafas de Larry Ramos

El Bombón Asesino rompió el silencio en reciente entrevista para el programa El Gordo y la flaca. La cantante confesó que nunca se unió laboralmente con Larry Ramos, pues su romance nunca incluyó negocios.

Por si fuera poco, la toluqueña expresó que tampoco se casó formalmente con el colombiano, pues solo festejaron su noviazgo en una ceremonia religiosa.

Y, aunque la polémica continúa subiendo de nivel, Ninel Conde se mantiene enfocada en su más reciente proyecto profesional, que consiste en vender saludos personalizados por internet.

También te puede interesar: Cynthia Klitbo rompe el silencio tras terminar con Rey Grupero.