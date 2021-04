¿Ninel Conde recibió dinero de negocios fraudulentos de Larry Ramos?

Ninel Conde se presentó en el programa El Gordo y la Flaca para hablar sobre las estafas de su pareja Larry Ramos. La cantante mexicana habló por primera vez, sobre la polémica que atraviesa en su vida sentimental.

"¿Qué pasó? Que yo conocí a un hombre muy especial conmigo en un momento donde yo venía saliendo de una relación muy tormentosa, donde sufrí mucha violencia. Llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa a mi vida y me enamoré y entre las cosas que yo tenía, los temas de mi hijo, siempre ha sido un apoyo y un respaldo especial en mis cosas. Él me cuenta su versión, él me cuenta lo que está sucediendo en sus palabras y yo le creí”, confesó el Bombón Asesino sobre su romance con el colombiano.

Recordemos que Larry Ramos fue detenido el pasado viernes 16 de abril en Miami, Estados Unidos, tras estafar con 22 millones de dólares a más de 200 víctimas.

Además, Ninel Conde por fin reveló su estado emocional tras enterarse de la detención de su pareja.

“¿Cómo me siento? Pues bueno, muchos sentimientos encontrados. Decirte que me siento muy bien sería muy mentira. Estoy totalmente perdida, yo creo que Dios ha sido mi ancla y en él me refugio siempre que hay momentos como éste”, expresó.

EXCLUSIVA. Ninel Conde denunció a Giovanni Medina por presunta violencia doméstica. Aquí está el recuento completo.

Te puede interesar: Ninel Conde abandona a su esposo Larry Ramos tras salir de prisión.

Ninel Conde aseguró que nunca se involucró en asuntos fraudulentos con Larry Ramos

Algunas fuentes extraoficiales aseguraron que Ninel Conde recibió dinero de Larry Ramos en sus cuentas bancarias. Sin embargo, la artista toluqueña confesó que nunca recibió cantidades estratosféricas por parte de su pareja.

“No sé cómo contestar esa pregunta porque decidimos que la prioridad ahorita es resolver cada uno de sus temas legales. Es una situación muy escandalosa, pero tendría que conocer yo sus situaciones de trabajo y yo las desconozco a detalle”, subrayó.

“Es un tema que yo no tengo mucho que decir al respecto, simplemente aclarar que es algo en lo que yo no tengo injerencia y las autoridades de este país son muy claras”, continuó la cantante, confesando que nunca se enteró de las estafas de su esposo.

Las declaraciones de Ninel Conde desataron todo tipo de opiniones en las redes sociales, pues algunas personas criticaron al Bombón Asesino por deslindarse de la persona quien dijo amar hace unos meses.

También te puede interesar: Explican lo que le espera a Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, en los próximos días.