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FOTOS | Ninel Conde reveló detalles del romance que mantuvo con Luis Miguel

La llamada “Bombón Asesino” incluso se animó a comparar al llamado “Sol” y a José Manuel Figueroa. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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