Niño gana descalzo carrera de 6 km; sueña con medalla olímpica.

Una sorprendente historia ha cautivado las redes sociales, Jefferson Medina Pizarro, un adolescente de 13 años, consiguió ganar una carrera de 6 kilómetros en la región de Tumbes en Perú; sin embargo, el triunfo no fue lo que más impresionó, sino que se presentó descalzo y solo con un pequeño short.

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Esta impresionante victoria fue captada en un video donde se muestra su proeza, mismo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, el niño se inscribió a la competencia y llamó la atención de los asistentes cuando decidió correr completamente descalzo y sin playera.

Además, todo el recorrido estuvo acompañado por infantes de la Marina de Guerra del Perú, quienes también participaban en la carrera.

El joven originario de la localidad de Cuchareta, provincia de Zarumilla, dejó a todo el público sorprendido debido a que llegó en la primera posición de la categoría infantil. Ya con la victoria en mano, Jefferson comunicó su sueño de poder participar en la maratón de Nueva York o representar a su país en alguna edición de los Juegos Olímpicos.

También, la familia mencionó que no cuenta con los recursos para comprarle unos zapatos deportivos; sin embargo, el menor se negó a retirarse de la competencia, por lo que corrió descalzo.

Se llama Jefferson Medina Pizarro (13 años) vive en el caserío Cuchareta, distrito de #AguasVerdes #Zarumilla #Tumbes… y acaba de ganar la maratón en su categoría, descalzo. Díganme si no sobrecoge ver a alguien como él ganándole a todo. Merece ganarlo todo. 😭👏🏻💪🏽🥇

CC @ipdperu pic.twitter.com/G2Neqkc5X2 — 𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗 𝙲𝚊𝚋𝚛𝚎𝚛𝚊 👣 (@martcab) September 7, 2021

Su sorprendente victoria

El público se sorprendió al ver llegar al joven en la primera posición de la categoría infantil, por lo que se hizo acreedor a una bicicleta y un premio económico.

Esta competencia la realizó el Gobierno Regional de Tumbes en coordinación con la Municipalidad Provincial de Zarumilla, en el mes de la juventud, además de una rodada ciclista.

Las autoridades llegaron hasta su vivienda para regalarle ropa deportiva, calzado y un maestro de disciplina de atletismo que lo va a entrenar para su próxima carrera, el próximo 30 de octubre, haciendo que su madre se sienta muy orgullosa.

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