FOTOS | Niurka Marcos le dice a Christian Nodal “eres un pen**” por tatuarse a Belinda.

Desde el momento en que Christian Nodal compartió con su público, a través de sus historias de Instagram, que su compromiso con Belinda había terminado, el tema no ha dejado de sonar tanto en redes sociales como en los medios de comunicación y hasta entre los famosos quienes también han dado su opinión al respecto.

Recientemente le tocó el turno a Niurka Marcos opinar sobre los tatuajes que el intérprete de “Botella tras botella” se hizo en el rostro en honor a Belinda.

“¿Qué creíste que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande que nunca iba a poder dejarte del cargo de conciencia?”, dijo la cubana.

Y como en otras ocasiones, no se mordió la lengua y lo calificó de… mejor lean ustedes: “La imprudencia es muy grande, como este pende** que se tatuó a cara. Se vale que se arrepienta, pero también se vale que le digan ‘eres un pende** con premeditación alevosía y ventaja. Eres artista, Nodal, eres una estrella. Esto es en serio ¿has oído el dicho muy divertido, popular y urbano que dice ‘en la cara no’?”.

Después de llamarle pende**, la también actriz y cantante le dio un consejo: “Eres una estrella, cómo vas a opacar tu rostro, tu arte, distraer tu canto, tu música, tus leyendas, tus canciones, tu historia de vida con el nombre de alguien más. No hagas eso nunca más y menos en la cara”.

En redes sociales han “aplaudido” las declaraciones de Niurka Marcos porque según ellos por fin alguien le dijo lo que muchos pensaron desde que se dejó ver con carios tatuajes en honor a la intérprete de “Utopía”.