(VIDEO) ¡Molestaron con un palo y les salió un ejército de arañas!
Esta madre y su hijo tuvieron que salir corriendo luego de meter un palo debajo de una máquina de refrescos. En segundos salieron cientos de arañas.
Estos chicos parece que sabían cómo causar una estampida de insectos. Se encontraban en una de las paradas de metro. El lugar estaba vacío, así que decidieron meter un palo debajo de una de las máquinas de refrescos. No creerás lo que sucedió después.
Tanto madre como hijo, esperaron unos segundos. Después, sientos de arañas salieron de abajo de la máquina a toda velocidad. No tuvieron más remedios que salir corriendo de los cientos y cientos de insectos que salieron. Sin duda, una escena más que escalofriante para muchos.
DEFINITELY DON'T DO THIS! pic.twitter.com/AbhWPgbqOP— Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) September 29, 2022