(VIDEO) ¡Un fuerte accidente que pareció planeado!

Por hacerse los chistosos y ver muchas películas, estos chicos casi terminan en el hospital. Derraparon con el freno de mano sobre la tierra de una planicie. En principio todo parecía que saldría como esperaban, pero el coche se les volteó de pronto. ¡Que susto!

Lo peor del caso es que todos salieron riendo. No asumieron el riesgo, sino que su video viral salió mucho mejor de lo que esperaban. Fueron cuatro pasajeros los que se pusieron en riesgo. Esperemos que no se les ocurra volverlo a hacer.