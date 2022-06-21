Cruel novatada a universitario lo deja con daño cerebral, ciego y paralítico.

Hay hábitos que se han naturalizado como sociedad y que para muchos deberían finalizar. Esta historia de una cruel novatada a un universitario que quedó con daño cerebral, ciego y paralítico es un buen ejemplo de ello.

Este hecho aconteció en Estados Unidos, precisamente en la Universidad de Missouri. Vale decir que esto no es algo propio de este lugar, pues acciones de este tipo acontecen en todos los centros universitarios de ese país.

¿Cómo novatada dejó ciego y paralítico a universitario?

Danny Santulli, la víctima del bullying ridículo e innecesario de otras personas, sufrió este hecho en la fiesta de la hermandad Phil Gamma Delta. Cuando llegó le colocaron un tubo para que no dejara de beber, pero con el paso de los segundos perdió el conocimiento, su piel cambió de color y quedó inconsciente.

Los sujetos inhumanos y desagradables continuaron su accionar abandonándolo afuera de un hospital luego de darse cuenta que Danny no reaccionaba después de la acción totalmente innecesaria de ponerle un tubo para que no pare de beber. El lado bueno del hecho es que en el lugar se percataron que estaba grave y el personal sanitario logró salvarle la vida aunque las consecuencias son irreversibles pues Danny quedó con daños cerebrales, parálisis en sus piernas y perdió la vista.

😰 ¡Qué horror! 😰 En octubre del año pasado, un joven llamado Danny Santulli sufrió un lamentable accidente, después de que sus compañeros de fraternidad le hicieran una novatada que lo dejó marcado para el resto de su vida, ya que perdió su visión, habla y movilidad. ⁠

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La familia de Santulli ya ha presentado una demanda ante la justicia contra estas personas que realizaron este acto tan cruel como innecesario. La madre de Danny ha comentado como es la situación de su hijo y las medidas que pretenden realizar al expresar lo siguiente: “todavía no habla ni camina, está en silla de ruedas. Perdió la visión. Pero nos oye y sabe que estamos allí. Simplemente seguiremos luchando, no vamos a perder la esperanza”.

