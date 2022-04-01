Sale a la luz polémica que envuelve a la novia de Christian Nodal.

Christian Nodal ha sido tema de conversación durante los últimos meses luego de que en febrero pasado anunciara públicamente su ruptura con Belinda, con quien sostuvo una relación sentimental durante casi dos años; sin embargo, todo parece indicar que el intérprete de “Botella tras botella” ya superó a ‘Beli', ya que recientemente fue captado con otra mujer.

El intérprete de “Adiós amor” se encuentra rehaciendo su vida y recientemente fue captado por un grupo de reporteros a la salida de un restaurante en Estados Unidos, acompañado de una misteriosa mujer.

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¿Cuál es la polémica de la novia de Christian Nodal?

Aparentemente, la misteriosa mujer sería Mariana Ríos, modelo de origen colombiano que maneja un perfil en la plataforma Unloch Match, donde vende contenido para adultos.

En el video difundido en redes sociales se puede observar al sonorense disfrutando de la velada en un restaurante junto a la colombiana Mariana Ríos. En otro video, reporteros de diferentes medios del espectáculo captaron al intérprete de “Se me olvidó” saliendo del restaurante junto a la modelo, no obstante, Nodal evadió los cuestionamientos sobre un nuevo romance y únicamente se limitó a abordar su camioneta junto a su acompañante.

¿Qué respondió Christian Nodal a los cuestionamientos sobre Mariana Ríos?

En ese sentido, Christian Nodal aseguró en entrevista con Despierta América que la modelo no es su novia, ni tampoco su conquista. Por su parte, admiradores del cantante mexicano comenzaron a especular que se trataba de su nueva pareja, pero dicha información no ha sido confirmada, incluso muchos internautas aseveraron que la ruptura del cantante con Belinda tendría que ver con la modelo, a quien señalaron de ser la tercera en discordia.

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Otros internautas aseguraron que Christian Nodal conoció a Mariana Ríos en un reciente viaje a Cancún que organizó su gran amigo Gera MX, el cual estuvo lleno de mujeres y alcohol. De igual manera, según algunos usuarios, ella sería la razón por la que el cantante de regional mexicano no cumplió con sus compromisos pactados el pasado fin de semana en Medellín.

