Platicamos EN EXCLUSIVA con la novia de Leonardo García. ¿Qué dijo?

Además de ser músico y médica cirujana, la guatemalteca Flamina Villagrán es la novia de Leonardo García, hijo de Andrés García, a quien conoció en mayo de este año en Acapulco, donde dice haber sido testigo que el actor consumía medicamentos que, según ella, más que ayudarlo pudieron haberlo perjudicado.

"Yo conocí a Margarita, a su hijo, eran las fechas de Semana Santa, entonces toda la familia se reunió en la casa de Don Andrés. Hay algunos medicamentos que en mi opinión tendrían que estar más regulados y yo prefiero no meterme tanto en eso, pero Leonardo sabe de lo que estoy platicando", dijo.

Sí, había un par de medicamentos que yo considero no debería haber estado tomando, en las dosis que estaba tomando y de la manera en la que se las estaban administrando

"Me preocupo muchísimo cuando lo vi, incluso, me senté con ellos, a platicarles, le hablé de lo riesgoso que era y que no tendría que ser así", externó.

Flaminia afirma que Leonardo sí ha estado al pendiente de su papá

Y Flaminia asegura que contrario a lo que el propio Andrés ha dicho, Leonardo sí ha estado al pendiente de su papá, a quien quiere y respeta profundamente.

Cada vez que yo iba a México, poniendo un pie en México era ir a Acapulco, a ver y a cuidar a su papá porque yo lo acompañaba en esos viajes y yo soy doctora, entonces también, lo ayudaba un poquito a él, que estuviera bien, que no le faltaran cosas; como les digo hay altos y bajos

Flaminia desea que Andrés García y Leonardo García limen asperezas

Leonardo sí ha estado para su papá y lo más importante ahorita es que limen asperezas y darle sus mejores últimos años de vida a Don Andrés Jamás le faltaría el respeto a su papá, ¡nunca!, él estaba muy afectado, estaba muy triste y las personas que estamos cerca de ti, tus amigos que tienen años de conocerte y conocen la situación mucho mejor que yo

Y este es el mensaje que manda a su suegro Don Andrés García, quien no pudo conocer a sus cuatro hijos, pues nunca les contestó el teléfono en la última visita que realizaron a Acapulco en días pasados.

"Incluso en este último viaje que hicimos a Acapulco, íbamos con la intención de ver a su papá y la idea era llevar a los niños y que también, conocieran a la familia del lado de él, pero no lo logramos localizar, no nos contestaron el teléfono", cerró.

