Novia de Liam Payne revela por qué lo abandonó en Argentina

Han pasado casi cuatro meses de la partida de Liam Payne , quien falleció el pasado 16 de octubre luego de caer del tercer puso del hotel Cassasur, Palermo, en Argentina. Sin embargo, la investigación sigue su curso y recientemente su novia rompió el silencio y reveló por qué lo abandonó en el país sudamericano. Recordemos que, con tan solo 31 años, dejó atrás a su hijo de 7 años, el cual procreó con la también cantante Cheryl Cole.

¿Cómo han sido estos meses para la novia de Liam Payne?

Desde la muerte del exOne Direction, Kate Cassidy, novia de Liam Payne, no ha parado de llamar al móvil del cantante solo para escuchar su voz en la contestadora, ha derramado lágrimas y se ha lamentado por no haber podido evitar su muerte.

Ahora, un poco más serena, la influencer de 25 años abrió su corazón y compartió sus sentimientos en una entrevista que concedió al diario británico “The Sun”, donde también reveló las razones por las que abandonó a Liam Payne en Argentina.

¿Por qué dejó solo a Liam Payne en Argentina? Kate Cassidy señaló que dejó a Liam Payne en Argentina para regresar a Florida y hacerse cargo de sus mascotas; sin embargo, jamás imaginó que sería la última vez que vería a su novio con vida.

“Era nuestra responsabilidad. Teníamos a nuestro perro, y nunca, jamás, pensé que algo así podría ocurrir”, reveló la novia de Liam Payne.

Kate Cassidy calificó la muerte de Liam Payne como un “trágico accidente” y confesó que nunca imaginó que moriría tan joven: ”Pero, ya sabes, cada uno tenía su propia vida. No era la primera vez que viajábamos por separado”, admitió y agregó que “todavía no me parece del todo real que él no esté aquí”.

¿Sigue conservando la nota que le dejó Liam Payne?

La novia de Liam Payne también se expresó sobre la nota que le dejó Liam antes de morir: “Me dijo que no la leyera, pero la conservo conmigo. Decía: ‘Kate y yo casados en un año y juntos para siempre”.

“Cuando recibí la noticia pensé que era una broma cruel, pero tenía un mal presentimiento. Mi madre tomó el primer vuelo a Florida para estar conmigo”, confesó.

¿Qué se sabe hasta el momento de la muerte de Liam Payne?

La muerte del exOne Direction sigue envuelta en incógnitas, pues horas antes de su muerte fue visto en el lobby del hotel; no obstante, las investigaciones revelaron que en su habitación fueron encontrados restos de alcohol y sustancias prohibidas.

La causa oficial de muerte de Liam Payne fue “politraumatismo” debido a las múltiples lesiones que le provocó su caída. Hasta el momento hay cinco personas detenidas que están relacionadas con su muerte, entre ellas el gerente del hotel y un amigo del cantante.