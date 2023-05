¿Se le subió la fama? Novia del vocalista de Grupo Frontera confirma su ruptura.

Grupo Frontera la está rompiendo en grande en la escena musical y mucho de esto es gracias al tema “UnX100to”, el cual lanzó la agrupación en colaboración con Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, pero ¿será que ya se le subió la fama a su vocalista?

¿El vocalista de Grupo Frontera terminó con su novia? Adelaido Solís III, mejor conocido como Payo, vocalista de la agrupación de regional mexicano, terminó su relación con Kaitlyn Rodríguez, la ruptura fue confirmada por la joven a través de sus redes sociales.

Rodríguez mencionó que el cantante fue su primer novio, por lo que, como en toda relación, se suscitaron algunos conflictos: “Sí, Payo y yo rompimos, él fue mi primer novio, mi primer todo y voy a admitir que nuestra relación no fue perfecta, pero la relación de nadie es perfecta y no sabía cómo funcionaban las relaciones”.

¿La relación con Adelaido Solís era tóxica?

Posteriormente, la joven declaró que no podía describir su relación como tóxica, pues siempre le deseaba lo mejor a Adelaido Solís III: “Yo no consideraba que era tóxica… amaba tanto a este chico y todo lo que quería para él era nada más que lo mejor”.

¿Tenía diferencias con la familia del cantante?

Kaitlyn Rodríguez declaró que no existía buena comunicación con la familia del vocalista de Grupo Firme, por lo que varias veces se planteó si continuar o no con él.

“Duró un año tratando de estar conmigo y yo siempre supe que iba a tener problemas con su familia y esa era la principal razón por la que no quería estar con él, odio tener problemas con la gente y me he quedado callada en bastantes situaciones comenzando con su primo. Comenzaron las discusiones y las cosas comenzaron a empeorar y él comenzó a sentirse diferente, cuando nunca fue así, siempre tenía miedo de perderme y él sabía que quería pasar su vida conmigo”.

¿Hay personas que están por interés con Adelaido?

Kaitlyn reveló que ahora que la agrupación está triunfando muchas personas se le han acercado a Adelaido por interés: “Yo estaba saliendo con personas que creía que eran mis amigos, pero en realidad solo están obsesionados con él y su fama, ni siquiera teníamos dos días en los que habíamos terminado y la chica que pensé que era mi amiga estaba tratando de conseguirlo”.