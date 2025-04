La novia de Yordi Rosado habló de esta forma de Verónica Toussaint

A casi un año de cumplirse el fallecimiento de Verónica Toussaint, una escritora mexicana causó revuelo por sus declaraciones hacia la figura de ‘Vero’. Y es que de manera bastante abrupta todos nos enteramos que la actriz falleció a los 48 años por complicaciones relacionadas al cáncer de mama que tenía.

Evidentemente los que no tenían acceso a la intimidad de la conductora no reconocían el cansancio y complicaciones derivadas de los tratamientos. Todo se mostraba bajo la total normalidad y los proyectos no paraban de llegar ante la labor de la comediante. Y así, un 16 de mayo, la vida arrebató de este plano a la ganadora de un Premio Ariel.

¿Qué dijo la novia de Yordi Rosado respecto de Verónica Toussaint?

Prácticamente a mitades del año pasado se hizo viral que Yordi Rosado tenía una relación amorosa con la conductora, locutora y comunicóloga, Melissa Mochulske. Ella no tiene el ojo mediático encima como el conductor de televisión, pero cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación donde es muy respetada.

Lo que no muchos sabían es la cercanía que tenía precisamente con Verónica. Y en horas recientes, Melissa recordó el libro que inició como guión de una serie. Mochulske declaró que al ser tan cercana de Toussaint, este proyecto personal lleva por completo la esencia de su amiga. Cada personaje, cada línea y faceta dentro de la historia tienen a la actriz fallecida plasmada.

Al mencionar la importancia de su amiga en esta vida, indicó que claramente su historia lleva consigo a Verónica Toussaint de manera total. El amor por los perros y la vida en general les unió de una manera profunda, y aunque claramente no sabía lo que pasaría, Melissa convirtió esta publicación en un sueño que su amada amiga le ayudó a cumplir.

