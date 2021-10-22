Su novio la deja en ‘visto’, coloca una manta en la calle para reclamarle.

Las redes sociales se han convertido en herramientas necesarias para la vida diaria; sin embargo también han provocado grandes problemas.

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Tal es el caso de un hombre que dejó en ‘visto’ a su novia; no obstante la mujer decidió colocar una manta en un puente peatonal para reclamarle por ignorarla.

Fue a través de la plataforma Facebook donde se viralizó la fotografía tomada a la peculiar manta que llamó la atención de todos los automovilistas.

En cuatro cortos renglones, la mujer dejó una contundente dedicatoria a José Juan Aldana, su novio, que la habría dejado en ‘visto’ en WhatsApp.

Dejan una manta rompecorazones a la altura de Obispado 👀💔



Lo compartimos por si el destinatario no lo ha visto.



PD: No dejen en ☑☑ a nadie 😳 pic.twitter.com/rapNA8pzpe — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) October 21, 2021

Sé que pasarás por aquí. Me dejaste en visto José Juan Aldana

De acuerdo con medios de comunicación, la manta “rompecorazones” del puente peatonal se encuentra por la zona de Churubusco, en la Ciudad de México.

Varios automovilistas y personas a pie han salido a las calles a fotografiar la famosa manta colgada desde un puente.

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