Le raya el auto al “Mike” equivocado pensando que era su novio. (FOTOS)

Una historia insólita ocurrió en Estados Unidos, pues le rayaron el carro al Mike equivocado, razón por la cual ha sido la inspiración de una importante reflexión que se ha vuelto viral en las redes sociales.

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De acuerdo con varios medios locales de Washington, se reveló la confusión de un vándalo durante su ataque, lo que despertó la furia de una mujer inocente por su carro dañado.

Todo comenzó cuando Nedra Brantley encontró un poético mensaje en su carro que la acusaba de hacer tramposa.

Sin embargo, es más que evidente que lo escrito no era para ella, sino para un tal Mike. Además, el incidente inspiró a un espontáneo hombre a hacer una reflexión.

Mike, Mike, mira lo que has hecho. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero deberías estar cambiando tu Waze o cambiando tu nombre

El afectado pide justicia

De acuerdo con la policía, Nedra Brantley y su carro habrían sido víctimas de la confusión de un vándalo que no dejó ningún tipo de pista.

ICYMI: A vandal with a bone to pick spray-painted “Mike is a cheater” on an SUV parked in Northeast D.C.



But it wasn’t Mike’s car. https://t.co/GQuUajUg8c pic.twitter.com/NZh4aIFtSm — NBC4 Washington (@nbcwashington) November 18, 2021

Las fotografías se hicieron virales en internet y muestran los graves daños del carro. Los espejos laterales y parabrisas estaban rotos, las placas cubiertas de pintura, y una poética reflexión se lee sobre la pintura.

Mike es un tramposo con pintura negra en aerosol.

En entrevista con medios locales, Nedra Brantley mostró su carro totalmente dañado. Además, contó cuál fue su reacción cuando descubrió el ataque.

Grité. Me sorprende que nadie en el vecindario me escuche porque grité tan, tan fuerte, porque no esperaba que esto sucediera

Por otro lado, exige que las autoridades hagan justicia sobre el o los responsables de los daños en su carro.

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