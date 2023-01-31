La nueva canción de Shakira es todo un fenómeno.
“BZRP Music Session 53", tema de Shakira y Bizarrap, ha sido un hitazo y al respecto habló un vocero de Human Connections Media a Ventaneando.
El impacto que Shakira ha logrado a nivel mundial con el tema en el que abiertamente expuso la traición de Gerard Piqué, ha impactado las redes sociales como nunca antes, incluso por encima de otros temas tan mediáticos como el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, así o afirma un vocero de Human Connections Media, empresa dedicada al monitoreo y análisis de tendencias en redes sociales.
¿Cuál ha sido el impacto de la nueva canción de Shakira?
El vocero declaró en exclusiva para Ventaneando que “en el caso de Shakira el volumen de conversación que llegó a haber uno o dos días después (del lanzamiento) fue de casi 2 millones y medio de menciones, lo cual es impresionante”, declaró.
Los números de Shakira los compararon con el mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard; sin embargo, llamó la atención que sus cifras no rebasaron los 1.8 millones de menciones por día, cosa que Shakira sí logró.
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¿Session 53 provocó una percepción negativa para Shakira?
Algo que también descubrieron al medir resultados de “BZRP Music Session 53” es, que la colombiana provocó una percepción negativa hacia su propia imagen, particularmente en Latinoamérica.
“La percepción de cada uno de esos protagonistas que mencionamos cambió para mal, la percepción negativa y especialmente a la que afectó más fue a Shakira, donde tenía una imagen más positiva que negativa antes de esto”, añadió.
¿A Piqué no le afectó?
Tras revelar que hubo un impacto negativo hacia Shakira, el especialista señaló que curiosamente Piqué no sufrió una gran afectación.
“Al que curiosamente no le afectó tanto fue a Piqué, aunque hubo un incremento en la percepción negativa, no fue tan fuerte en porcentaje como el de Shakira”, recalcó.
¿No había existido antes tal revuelo como el que provocó Shakira?
Lo cierto es, que según reconocen, en la era reciente ningún otro tema musical había desatado tal revuelo mediáticamente hablando: “Ha habido otros casos donde hemos hecho análisis, casos coyunturales como cuando murió Maradona, el caso de Heard y Johnny Depp, el golpe de estado de Trump. Algo que genera una canción, por lo menos en el radar que tenemos nosotros no lo ubicamos”, finalizó.