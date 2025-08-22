Estos son los números que guiarán tu suerte hoy viernes 22 de agosto

Llegó el viernes y muchas personas consultan a la Astrología para saber cómo el universo las acompañará a lo largo de esta jornada. Esta creencia ofrece su respuesta a través de predicciones que elabora tras la interpretación del comportamiento y energía del universo.

La Astrología no solo comparte adivinaciones sobre la suerte, sino que sus adeptos están ya acostumbrados a recibir devoluciones en temas como las finanzas, el karma, la salud, las relaciones sociales, los negocios y el amor. Por tal motivo, muchos la utilizan como una guía para su proceder.

¡Se busca! Malinche, el musical de Nacho Cano, abre casting para el papel de Hernán Cortés TV Azteca [VIDEO] Dani Rosado, quien ha llevado el papel de Hernán Cortés en Malinche, el musical de Nacho Cano, anunció el casting para relevarlo en el protagónico. ¡Toma nota!

¿En qué basa sus predicciones la Astrología?

Durante muchos años la Astrología ha ido, y continúa, sumando adherentes. Esto se debe a que es una de las creencias más aceptadas a nivel mundial y que, desde los rasgos de las personalidades hasta las predicciones que comparte, ha despertado el interés de quienes a diario la consultan.

El tonal de hoy es 8 Viento - Chikuei E´ekatl



Atesora el éxito y no desesperes en los momentos difíciles, toda situación es reversible.

Controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.#tolteca #astrologia #Mexico #calendario #naciontolteca #tonal #agosto pic.twitter.com/iKlIMsJL00 — Nación Tolteca (@NacionTolteca) August 22, 2025

La Astrología toma como campo de estudio al propio universo, del cual estudia los movimientos de los planetas y su alineación con la luna y el sol. Además, interpreta las energías que emanan, les otorga un significado y los enlaza con lo que ocurre en la vida terrenal.

¿Cuáles son tus números de la suerte hoy viernes 22 de agosto?

Para cada día, además de sus predicciones, la Astrología comparte algunos tips y números que ayudan a cada signo del zodiaco a atraer las buenas energías. Al respecto, a continuación se encuentran los números que guiarán tu suerte este viernes 22 de agosto:

