Videos del caso del actor Octavio Ocaña causan polémica.

Las dudas sobre la muerte de Octavio Ocaña persisten entre la opinión pública, sobre todo alimentadas por una serie de videos que circulan desde el pasado viernes en redes sociales. En ellos se aprecia a elementos policiacos revisar y maniobrar al interior de la camioneta, mientras el joven actor aún estaba vivo y sin el arma con la que se asegura él mismo se disparó accidentalmente en la cabeza.

Quizás por eso, su padre cree que el arma le fue sembrada y también que más que una muerte accidental, se trata de un homicidio.

Fue un homicidio… los que están detenidos son gente que venían con él y les quieren clavar cosas que no. Lo que me interesa es llevarme a mi hijo, ya arreglé todos los papeles

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Dictamen de la Fiscalía divide la opinión en las redes sociales

Según el dictamen de la Fiscalía emitido a dos días de los hechos, luego de las diversas pruebas periciales de criminalística, química, fotografía y mecánica de hechos, así como el interrogatorio a los dos acompañantes de Octavio y las pruebas toxicológicas que arrojaron restos de alcohol y marihuana en los tres tripulantes, se concluye que Octavio se disparó así mismo en la cabeza con la pistola que tenía en la mano derecha, luego de chocar al ser perseguido por la policía.

En el dictamen se asienta que fue encontrado con vida y que murió en su traslado al hospital de traumatología de Lomas Verdes. No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ya abrió un expediente de queja por presunta violación al derecho a la integridad y seguridad personal.

Se investiga si los elementos de seguridad pública que lo perseguían, violaron el derecho a no ser sometido y al uso desproporcionado de la fuerza.

En ese sentido, el organismo ha solicitado un informe detallado de qué elementos participaron en la detención y en la práctica de las primeras diligencias para constatar que se haya actuado conforme a derecho.

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