La oración del arcángel San Gabriel para protegerte de la mala suerte

¿Alguna vez has sentido que la mala suerte te persigue? ¡No te preocupes más! En este artículo te enseñaré a recitar la poderosa oración del arcángel San Gabriel, el mensajero divino, para protegerte de todo mal. Pero antes, conoce quién es este poderoso arcángel y cómo su intercesión puede cambiar tu vida. Si estás listo para dejar atrás la mala suerte y abrirte a la protección divina, ¡sigue leyendo!

El arcángel San Gabriel es uno de los seres celestiales más conocidos y venerados en la tradición cristiana. Es considerado como el mensajero de Dios y se le atribuyen diversas funciones y poderes, entre los cuales destaca su capacidad para protegernos de la mala suerte. San Gabriel es mencionado en la Biblia como el ángel que anunció a la Virgen María que sería la madre de Jesús, por lo que también es considerado como el patrón de los mensajeros y comunicadores.

¿Cómo recitar la oración para pedir protección de todo mal?

Recitar la oración a San Gabriel Arcángel es una forma poderosa de pedir su protección contra la mala suerte y los malos espíritus. A continuación, te presento una versión de esta oración que puedes utilizar:

“San Gabriel Arcángel, mensajero de Dios,

te pido que me protejas de todo mal y de la mala suerte.

Intercede por mí ante el Todopoderoso,

y guíame por el camino de la luz y la bendición.





Con tu espada de fuego, corta los lazos que me atan a la desgracia,

y con tu escudo divino, protégeme de los peligros y las envidias.

Ilumina mi camino con tu sabiduría celestial,

y ayúdame a tomar decisiones acertadas y alejarme de los caminos equivocados.

San Gabriel, tú que anunciaste la buena nueva a la Virgen María,

te ruego que me ayudes a recibir los mensajes divinos,

y a comprender la voluntad de Dios en mi vida.

Protégeme de los malos espíritus y de la negatividad,

y ayúdame a mantener mi mente y mi corazón en paz y armonía.

Te pido, San Gabriel, que me acompañes en cada paso que doy,

y que me guíes hacia la prosperidad y la felicidad.

Que tu presencia divina me envuelva y me llene de amor y bondad,

y que tu protección me cubra en todo momento y lugar.

Amén.”

En resumen, la oración a San Gabriel Arcángel es una poderosa herramienta para protegerte de la mala suerte y los malos espíritus. Al recitar esta oración con fe y devoción, puedes invocar la protección y la guía de este poderoso arcángel. No dudes en utilizar esta oración como una forma de conectarte con la energía divina y recibir la ayuda que necesitas en tu vida. ¡Que San Gabriel te proteja siempre!