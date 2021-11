Mariana Ochoa y Lidia Ávila pelearon por un hombre externo a OV7.

Mariana Ochoa sorprendió a la prensa con un anillo de compromiso.

La bioserie de OV7 de tres temporadas verá la luz próximamente y en ella se harán tremendas revelaciones , como la pelea entre Mariana Ochoa y Lidia Ávila por un novio externo al famoso sexteto pop.

“Claro que sí, en algún momento nos deschongamos por un hombre, pero eso lo verán en la bioserie. Alguien externo al grupo, ya lo verán, falta poquito se los prometo”, expresó.

Según la cantante, en la bioserie se podrán ver las alegrías y problemas en 7 cabezas diferentes, destacando lo más fuerte que han vivido como grupo, como el accidente de Érika donde perdió a sus papás, hasta querer regresar en el 2010 como agrupación y que Kalimba no haya querido.

Mariana Ochoa ya recibió “un preanillo de compromiso”

A tres años y medio de relación con Mauricio Vaca, Mariana Ochoa ya recibió un preanillo de compromiso, mismo que indica una relación de verdad y con planes a futuro.

“Es un preanillo de que los dos queremos un compromiso serio, formal, de que queremos formalizar más adelante, pero no hay prisa, la verdad a esta edad es que queremos que las cosas salgan bien, ya en ocasiones anteriores pues me he apresurado tal vez y qué necesidad”, dijo la integrante de OV7.

