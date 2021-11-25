Esteban Loaiza buscó al hijo que tuvo con Cristina Eustace tras salir de prisión.

Esteban Loaiza fue deportado a Tijuana, Baja California hace unos días, luego de haber cumplido una condena de tres años en la cárcel por el delito de tráfico de drogas. Al parecer la experiencia le hizo recapacitar y se ha puesto en contacto con Cristina Eustace para ver al hijo que procrearon ambos.

"De hecho ya tienen comunicación, habló como dos o tres veces con permiso de nosotros, de la familia. Mi hijo está muy feliz, yo le agradezco a Esteban y a sus padres que tengan esa comunicación con mi hijo. Esteban siempre fue muy buena persona conmigo, deseaba tener tres y parece que lleva una relación muy bonita", dijo la cantante.

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Cristina Eustace habló de su paso por 'La Casa de los Famosos'

Cristina Eustace habló de su paso por 'La Casa de los Famosos', en particular de su relación amistosa con Alicia Machado, pues la habían tachado de hipócrita con ella.

"A todos mis compañeros los quiero mucho, a Alicia la quiero, platicamos mucho con todos.... hay mucha pasión y eso pasa cuando hay realities y más cuando estás 24/7", aseguró.

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