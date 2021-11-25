¿Maite Perroni está embarazada? La actriz rompe el silencio.

Hace unas semanas, Maite Perroni y el productor Andrés Tovar confirmaron a través de sus redes sociales el romance que sostienen desde hace unos meses, sin que haya sido a decir de ellos, la razón del divorcio de él con la actriz Claudia Martín.

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En las últimas horas trascendió que la ex RBD podría estar embarazada, pero... ¿esto es cierto?, ella misma responde.

Es una noticia que el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes, porque es una bendición y cuando eso suceda, yo voy a estar más feliz de poder decirlo, pero creo que es una prueba de cómo se comunican tantas cosas, sin saber cuál es realmente la verdad

Incluso, negó que haya compartido la noticia en una entrevista exclusiva que otorgó recientemente a una revista.

No, no. Véanla y ya van a ver que no es así

Pero, ¿qué dice de las críticas y ataques que tanto ella como su pareja, Andrés Tovar, han recibido a raíz de hacer público su noviazgo?

Creo que algo que ha sido muy importante para mí es que regreso a mi origen, regreso a mi base, a mi punto de partida que es mi familia que es lo más importante

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