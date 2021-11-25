Hija de Adal Ramones presume a su novio por primera vez ante las cámaras.

Adal Ramones llegó a la entrega de los Premios Metro, pero en plena alfombra roja su hija Paola le robó la atención de los medios al acudir acompañada de su joven novio Daniel Husgreber, con quien lleva dos meses de relación.

“Mi novio es increíble, estoy muy feliz y más porque se lleva muy bien con mi papá. Lo pueden confundir y pensar que somos hermanos”, expresó la joven a su llegada al evento.

Paola Ramones Valencia no pudo evitar lanzar una broma ante las cámaras de Ventaneando y otros medios de comunicación.

Llevamos ya seis años… no, ¿cómo crees? Llevamos dos meses

La pareja se conoció en una fiesta y ambos confesaron que esperan pasar las próximas fiestas decembrinas juntos.

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Adal Ramones rompe el silencio sobre el nuevo novio de su hija Paola

Adal Ramones también habló del nuevo romance de su hija Paola con Daniel, revelando el consejo que dio a la joven pareja.

Que no la vayan a cajetear nada más…

El comediante regiomontano mostró su sentido del humor ante el nuevo noviazgo de su primogénita.

Mal, mal, mal… búsquenme una cubita por favor. No me sorprendió, ese cuate me cae muy bien, ¿cómo se llama? No es cierto… Daniel es un tipazo, me veo en él cuando estaba chavo

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