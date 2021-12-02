Este es el difícil panorama que enfrenta Pablo Lyle para obtener su libertad.

Sandra Hoyos revela si cabe la posibilidad de que Pablo Lyle sea declarado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, a quien hace tres años golpeó en un incidente de tránsito en Miami.

¿Podría Pablo Lyle salvarse de ir a la cárcel? Todo parece indicar que sí, pero no evitará el juicio, según el pronóstico que hace la experta penalista Sandra Hoyos en exclusiva para Ventaneando.

Recuérdese que en una audiencia celebrada este martes, la jueza del caso fue informada por los abogados del actor acerca de un intento de arreglo entre éste y la familia del ahora occiso, con miras a evadir el juicio que tendrá lugar en marzo próximo.

Estamos llegando al final de este caso; yo creo que ya para el tres de marzo vamos a ver el comienzo de un juicio donde van a escoger un jurado y donde va a comenzar el proceso legal

Pero la abogada cree que el buen comportamiento que Pablo ha mostrado durante los tres años de arresto domiciliario, podrían favorecerlo en el caso de una sentencia condenatoria.

Vamos a suponer que su sentencia es de seis a siete años, mi opinión legal es que es muy poco probable que él tenga que cumplir estos años en la cárcel

Está comprobado que ha cumplido con todos los requisitos de este arresto domiciliario, entonces el juez tiene la discreción de determinar si a pesar de ser culpable, puede seguir cumpliendo esta condena bajo arresto domiciliario. Es lo que pienso que va a ser el caso de Pablo Lyle

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Pablo Lyle enfrenta otra polémica

La abogada no olvida que la familia de Juan Ricardo Hernández tiene abierto otro proceso legal en contra de Pablo Lyle y de su cuñado Lucas Delfino, quien manejaba el auto el día del incidente. Se trata de una demanda civil en busca de una compensación monetaria.

En Estados Unidos para poder obtener compensación monetaria debe de ser una demanda civil. Enfocándonos en la demanda criminal, a él le van a favorecer todas las extensiones de tiempo

Y esta es su reflexión final sobre este último caso.

Sabemos que se quiere justicia, pero la justicia no viene en dólares. Con eso los dejo, la justicia es buscar la verdad y que la persona culpable sea juzgada adecuadamente. El dinero no va a regresar a la víctima

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