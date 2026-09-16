5 rincones de la casa que puedes decorar para celebrar el 15 de septiembre

Las Fiestas Patrias se vive con mucho entusiasmo y emoción en México, ya que durante toda la semana o al menos días anteriores y posteriores; se vive como algo único y todos quieren celebrar y no perderse de esta fecha tan importante como lo es el Grito de la Independencia. Por eso, es que muchos de los turistas que visiten justo el país durante estos días notarán como las calles están decoradas como así también las casas y si no tienes demasiado tiempo, los expertos en decoración de interiores explicaron que hay cinco rincones que podrás decorar.

Mientras yo sufro, ellos gozan | Programa del 15 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

El objetivo de estas Fiestas Patrias durante este día es poder conmemorar el Grito de la Independencia, por lo que muchos de los mexicanos lo celebrarán de la manera que más les guste y que podremos encontrarnos con casas decoradas como así también plazas y calles. No es necesario ser un experto en decoración de interiores para que tu hogar tenga adornos relacionados a esta fecha.

Por qué es importante la decoración para las Fiestas Patrias

La decoración para las Fiestas Patrias es algo fundamental porque transformará el espacio público y privado en una expresión viva de identidad, unidad y orgullo nacional; porque otorga un sentido de pertenencia y de unidad comunitaria. Pero, no es necesario colmar toda la casa de adornos, sino que los especialistas en interiores, compartieron los cinco rincones en los que debes hacer foco.

5 rincones de la casa que podrás decorar para las Fiestas Patrias

Puerta principal o recibidor: podrás colgar una corona tricolor hecha de papel china, listones o flores artificiales de bugambilia

Mesa del comedor: podrás vestir tu mesa con un mantel blanco y añadir caminos textiles de colores vivos o bordados; como centros de mesa puedes combinar flores blancas, elementos de madera o cactus

Barra de bebidas: puedes convertir una esquina de sala en una colorida estación de bebidas mexicanas, usando bandejas de barro, porrones o jarras de vidrio para servir aguas frescas

puedes convertir una esquina de sala en una colorida estación de bebidas mexicanas, usando bandejas de barro, porrones o jarras de vidrio para servir aguas frescas Mesa de postres o Candy bar: puedes dedicar una mesa auxiliar a una sala exclusivamente para los dulces tradicionales y snacks salados