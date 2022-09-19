Esta es la acción de Belinda con Nodal ¿que Cazzu no puede igualar?

La celebración de la Independencia Mexicana en Las Vegas llegó a su fin el pasado domingo 18 de septiembre con el concierto de Christian Nodal, quien así saludó a su público de la "Ciudad del Pecado".

"¡Buenas noches, Las Vegas! Hay mucho que celebrar... ganó El Canelo, celebrar nuestra bella cultura, damas preciosas, buena comida y bellos paisajes. ¡Que se sienta el orgullo mexicano! Si se portan mal no pasa nada, pues lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", expresó el cantante mexicano al público asistente.

Por cierto que, Nodal no logró llenar en su totalidad el recinto que tiene unas 17 mil localidades, aunque minutos antes de que iniciara su presentación, las butacas se fueron ocupando.

Christian se entregó de tal manera a su público de Las Vegas, que hasta regaló su sombrero a una joven del público.

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Christian Nodal se presentó en Las Vegas... ¡sin Cazzu!

El año pasado, Nodal también se presentó en Las Vegas, y su entonces novia Belinda lo acompañó en primera fila, cosa que esta vez no ocurrió con Cazzu. La argentina brilló por su ausencia, aunque en redes sociales, Christian Nodal le envió un mensaje donde le decía que ansiaba "estar en casita con ella".

Belinda y Christian Nodal terminaron su romance en febrero de este mismo año, dando paso a un gran número de memes sobre el sonorense tras cubrirse los tatuajes de la piel.

Meses después del escándalo, memes en internet y algunas capturas de pantalla exhibiendo a la española, Nodal inició un romance con Cazzu. Se trata de una rapera argentina de 28 años de edad, quien ya no oculta su amor al lado del cantante de música regional mexicana en ninguna parte.

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