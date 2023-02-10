Pablo Montero dispuesto a responder a denuncia por presunto abuso.
En medio de la polémica por el escándalo de Pablo Montero, ahora su abogado afirmó para Ventaneando que no han sido notificados de nada en su contra.
Pablo Montero, está dispuesto a presentarse ante las autoridades del estado de Chiapas, para enfrentar cualquier proceso legal en su contra, en este caso, la denuncia por presunta violación que una joven de nombre Ximena ‘N’ presentó en su contra el pasado 7 de enero.
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Así lo confirmó en exclusiva para Ventaneando, su abogado Eliser García Macdonel, lo curioso es que, aunque la Fiscalía Estatal confirmó que existe la denuncia y se ha hablado de que Pablo ya llegó a un acuerdo extrajudicial de un millón de pesos con la víctima, el abogado lo niega y afirma que no han tenido acceso a la carpeta de investigación.
El día de hoy, ni Pablo, ni tu servidor hemos tenido la oportunidad de leer si hay o no una acusación, qué dice esa acusación, antes de poderte dar un pronunciamiento al respecto tenemos que saber qué es lo que se está diciendo en esa carpeta de investigación y ya después, insisto, una vez terminado el trámite jurídico, desde luego que Pablo va a tener oportunidad de largo y tendido, poder dar su punto de vista y lo que sucedió
Lo que sigue en el proceso es que le sea notificada y se le requiera para presentarse ante la Fiscalía, sino pasa en las siguientes horas, nosotros de forma pro activa vamos acudir a solicitar una cita para poderlo presentar y que pueda tener acceso a la carpeta de investigación, para confirmar sí si hay o no una acusación en su contra. Y, entonces sí, de ser el caso poder presentar todos los elementos de prueba qué hay, que acreditan su inocencia
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Lo que sí te puedo confirmar es que él, no ha dado ninguna cantidad de dinero ni le interesa llegar a ningún arreglo, él quiere que se siga todo el procedimiento, dure lo que tenga que durar, para que se pueda acreditar su inocencia
¿Hubo una orden de aprehensión en contra de Pablo Montero?
También, negó que en algún momento se le haya girado una orden de aprehensión a su representado o que a raíz de esta denuncia lo buscara la Interpol.
En ese sentido, me gustaría empezar a comentar que es falso, que insisto, al día de hoy Pablo no ha sido notificado, ni requerido para presentarse ante la autoridad
¿Pablo Montero fue detenido en Quintana Roo?
En torno a la detención del cantante el pasado 18 de enero, por agredir al encargado de un restaurante en Puerto Aventuras, Quintana Roo donde radica, el abogado dijo no tener conocimiento de los hechos.
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El procedimiento no es de mi incumbencia, porque no hay, siquiera rumor de que haya una carpeta de investigación, como sí lo hay en el caso del de Chiapas donde la fiscalía ya se pronunció al respecto, a mí me parece qué hay que ser muy cuidadosos en estos temas y mientras nosotros no tengamos ninguna noticia de que efectivamente hay un proceso, no podemos emitir opinión alguna