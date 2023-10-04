Pablo Montero tiene planes de hacer su bioserie y revela la fecha de su estreno

Pablo Montero continúa en la lucha por dejar atrás el alcohol, pues además de haberse implantado un chip, que lo ayuda a dejar de tomar, ahora se enfoca a fortalecer su salud mental.

Sí, el tratamiento de hecho, me voy mañana a Torreón y vamos a hacer una terapia que se tiene que hacer, pero bien, vamos muy bien, gracias a Dios. Hay que cuidarse, hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, tienes que pedirle a Dios que no te suelte de su mano, son muchas cosas

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Y es que la familia, es una parte fundamental para él, tan es así que logrará reunirse con sus hijas, después de varias semanas para celebrar el cumpleaños número 80 de su madre.

Yo he estado, no he parado, no he podido ver a mis hijas hace tiempo, por el trabajo, por los compromisos, pero ellas vienen para acá a pasar el cumpleaños de mi mamá, cumple ochenta años mi jefecita

¿Pablo Montero piensa hacer su bioserie?

En otros temas, el cantante aseguró que está en pláticas con Olga Wornat, para la realización de su bioserie.

Yo creo que tengo que esperar unos 20 años para hacerlo bien y lo voy a hacer con Olga, ya estamos hablando, pero son como 6 años de trabajo para poder hacer una biografía

¿Volvería a trabajar con Juan Osorio?

Y esto respondió cuando se le cuestionó si trabajaría de nueva cuenta con Juan Osorio, ahora que el productor planea reestrenar la obra 'Aventurera'.

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Yo, estoy puesto para trabajar con Juan, siempre, porque siempre me va bien, porque él cuida mucho…

Pablo Montero, cortó el listón de un centro de espectáculos, acompañado de Lilí Brillanti.

