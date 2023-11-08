Así reapareció Paco de las Empanadas en Acapulco, para llevar donaciones tras huracán Otis

Tras la furia desatada por el huracán "Otis" en el estado de Guerrero y la consiguiente devastación que dejó a su paso en el hermoso puerto de Acapulco, un grupo de ciudadanos, así como organizaciones, ha tomado la iniciativa para recolectar víveres y brindar ayuda a quienes más lo necesitan en estos momentos.

Entre estos nobles corazones, se encuentra el de Francisco Horihuela Ramírez, mejor conocido como "Paco de las Empanadas", un joven que hace algunos años se volvió viral por su peculiar estilo para vender estos alimentos.

Paco de las Empanadas, regresa a Acapulco

A través de un emotivo video difundido en sus redes sociales, Paco regresó a la playa donde solía vender sus empanadas y en sus palabras, no pudo contener la tristeza al ver la situación por la que atraviesa Acapulco. En medio de la devastación, el joven expresó su pesar por el impacto del huracán "Otis".

Te puede interesar: ¿Qué está provocando que se generen más huracanes como Otis?

Así mismo, informó que ya ha entregado algunos de los víveres que recolectó en varios estados durante los últimos días, entre ellos Puebla, lugar donde se le ha visto trabajando.

En un llamado a la solidaridad, expresó su inquietud y agradecimiento por la ayuda recibida hasta ahora, pero también destacó la urgencia de seguir apoyando a Acapulco: "Me siento un poco intranquilo, entregamos las despensas, los víveres y lo agradecí mucho, pero se necesita mucho más ayuda, entonces, los quiero invitar por favor a que se sumen. De regreso a Puebla, nosotros vamos a estar haciendo una colecta de víveres para traer un camión completo o dos camiones a la gente de Acapulco que sigue necesitando su apoyo”, declaró.

En un gesto humano y solidario, Paco de las Empanadas exhibió una vez más su compromiso con la comunidad, y demostró que su carisma y determinación van más allá de su fama.

¿Quién es Paco de las Empanadas?

Recordemos que el joven influencer se hizo famoso en 2016, a la edad de 15 años, gracias a un video que se volvió viral en Internet, mostrando su actitud emprendedora y su habilidad para vender empanadas.

Incluso, su carisma atrajo la atención de un empresario mexicano, quien le ofreció una beca para continuar sus estudios, pero Paco decidió rechazarla. Si bien, en 2020 surgieron críticas en las redes sociales sobre su cambio de actitud y en la forma de vender sus empanadas, su reaparición en Acapulco demostró que sigue siendo una persona humilde.

Te puede interesar: Tras rumores de su muerte, Paco el de las empanadas reaparece en polémico VIDEO.