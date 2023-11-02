En el mundo de la meteorología, el nombre de "Otis" ha llegado a reforzar la aparición de fenómenos cada vez más comunes y preocupantes: los huracanes de gran intesidad.

Este evento climático extremo, que se caracterizó por un aumento vertiginoso en la velocidad de los vientos, lo convirtió en una amenaza devastadora en un abrir y cerrar de ojos. Su intensificación fue tan drástica, que los expertos describieron a Otis como un "escenario de pesadilla". Pero, ¿por qué podríamos vivir más huracanes como este en el futuro?

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Caso del huracán Otis

El repentino aumento de la fuerza de Otis, es un claro ejemplo de lo que los científicos llaman "intensificación rápida". En la mañana del martes 24 de octubre, sus vientos máximos eran de 80 kilómetros por hora, pero para las 23:00 horas del mismo día, habían aumentado a aterradores 265 kilómetros por hora. Esta rápida intensificación puede tomar desprevenidos a los equipos de respuesta de emergencia y dificultar las evacuaciones, lo que incrementa el peligro para los habitantes.

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¿Por qué habrá más huracanes como Otis en el futuro?

El cambio climático es el principal culpable de este fenómeno en aumento. El calentamiento global ha provocado un incremento sin precedentes en las temperaturas de la superficie del mar. En junio, se registraron las temperaturas más altas en 174 años de registros climáticos globales. Además, la aparición del fenómeno de El Niño agrava aún más esta tendencia.

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¿Por qué el aumento de la temperatura del mar es un problema?

Y si te preguntas, ¿por qué el aumento de la temperatura del mar es un problema? La respuesta se encuentra en el vínculo estrecho entre la temperatura del agua del océano y la intensidad de los huracanes. Las aguas más cálidas proporcionan más energía y humedad a los ciclones, lo que las hace propensas a una intensificación rápida. Además, un mar más caliente contribuye a la formación de tormentas más fuertes desde el principio.