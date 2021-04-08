- 31 años.

- ACTOR Y VIAJERO.

- Creció en Poza Rica, Veracruz.

- Desde temprana edad comenzó a practicar muchos deportes: acrobacia, volleyball, basketball y fútbol.

- A los 15 años decidió salir de su ciudad natal para jugar fútbol profesional; pasando por equipos como Tordos de Huejutla (3a división), Titanes de Tulancingo (2a división), Gallos Blancos de Querétaro (2a división) y Petroleros de Salamanca (1a división de ascenso).

- A los 20 años decidió dejar el fútbol y audicionar para un curso actoral donde estudió la carrera a lo largo de 3 años.

- En 2014 empezó su carrera profesional en forma.

- Ha estado en diversos proyectos de televisión.

- Se define como un nómada de corazón. Ha viajado a 25 países y 4 continentes.

- Es un amante de la aventura y un coleccionista de experiencias. La vida lo ha llevado a muchos lugares, tiene bien ejercitado el desapego y tiene una fortaleza mental y emocional inquebrantable.

- Con el dinero del premio de Survivor México planea recorrer el continente en autocaravana con su novia, la también actriz Julia Urbini.

- Es tremendamente curioso e incansablemente necio.