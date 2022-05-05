Carín León interpretará el Himno Nacional en la pelea del Canelo.

Cada día falta menos para que tengamos la oportunidad de volver a ver al mejor boxeador mexicano del momento sobre el cuadrilátero, este 7 de mayo Saúl Canelo Álvarez va a enfrentar a Dmitry Bivol por el cinturón de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) en la categoría de semipesados.

El regreso del mexicano a los cuadriláteros será en T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pero recordemos que las peleas de Saúl Canelo Álvarez, siempre son acompañadas por un gran cantante, ahora el encargado de cantar el Himno Nacional Mexicano será el representante de regional mexicano, Carín León.

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Carín León en la pelea de Saúl Canelo Álvarez

El anuncio fue confirmado por las redes oficiales de Saúl Canelo Álvarez y del propio Carín León, por lo que los fans pueden celebrar que el cantante de 32 años estará presente en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Nos vemos este sábado 7 de mayo en las vegas apoyando al campeón @canelo #quiendijoquelahesmuda #paquesepancomorugeelleon #carinleon

Recordemos que esta es la primera pelea que tiene Saúl Canelo Álvarez durante el 2022, por lo que sus millones de fans se han mostrado muy emocionados por verlo de nuevo en el ring.

Una de las curiosidades de la pelea será que el himno de Rusia no va a ser cantado durante la pelea, esto por las prohibiciones que ha hecho la AMB por la invasión rusa sobre territorio ucraniano, de igual forma Dmitry Bivol no podrá portar su bandera.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol?

La pelea la podrás seguir completamente en vivo por la señal de Azteca 7, en nuestro sitio web y en nuestra app oficial, todo en Box Azteca.

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Canelo Álvarez ha sido campeón mundial en 4 divisiones diferentes y actualmente tiene una marca de 57-1-2, por lo que es el gran favorito en las apuestas para ganar el próximo 7 de mayo.